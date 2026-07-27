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В Томилине произошла коммунальная авария из-за попытки самостоятельно заменить газовый водонагреватель

В Томилине произошла коммунальная авария из-за попытки самостоятельно заменить газовый водонагреватель

Вечером 23 июля в доме № 21 по улице Пионерской в поселке Томилино случилась коммунальная авария. Житель одной из квартир многоэтажного дома решил самостоятельно заменить проточный газовый водонагреватель.

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