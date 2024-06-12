В Тамбове отмечают День России и День города

В областном центре празднуют День России и День города. По традиции, которая неукоснительно соблюдается уже несколько лет, торжественную часть открыла церемония поднятия флагов и чествования тамбовчан, отмеченных региональными и городскими наградами.
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