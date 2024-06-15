Ансамбль имени Александрова проводит серию выступлений в Китае

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова в рамках гастролей в Китае провел первый концерт в Государственном Большом театре Китая (Национальном центре исполнительских искусств) в Пекине, сообщили в Минобороны РФ.
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