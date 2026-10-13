Затейник, мечтатель, провидец: чем обязаны Савве Мамонтову великая русская культура и Донбасс

185 лет назад, 2 (14) октября 1841 года, родился Савва Мамонтов. В конце XIX века мало кто из россиян мог тягаться с ним по части мирской славы, общенациональной известности, популярности.
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