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Русская Семёрка

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«Слепые» полеты: почему пилотам гражданской авиации в СССР приказывали закрывать окна шторками

Представьте себе картину: огромный советский лайнер заходит на посадку. В салоне пассажиры пристегивают ремни, стюардессы проверяют откинутые столики, а в это время в кабине экипажа происходит нечто, противоречащее здравому смыслу.

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