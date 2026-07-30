«Слепые» полеты: почему пилотам гражданской авиации в СССР приказывали закрывать окна шторками

Представьте себе картину: огромный советский лайнер заходит на посадку. В салоне пассажиры пристегивают ремни, стюардессы проверяют откинутые столики, а в это время в кабине экипажа происходит нечто, противоречащее здравому смыслу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии