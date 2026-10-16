Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав. Это станет возможным благодаря обмену данными с медицинскими организациями о противопоказаниях к управлению транспортными средствами, заявил юрист Лев Воропаев.
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