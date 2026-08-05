S7 Airlines запустила чат-бот «S7 Ассистент» в мессенджере MAX

S7 Airlines запустила официальный чат-бот «S7 Ассистент» в российском мессенджере «Макс». Цифровой помощник объединяет основные сервисы авиакомпании — от оформления билета до обращения в службу поддержки.
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