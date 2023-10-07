Конгрессмены потребовали от Байдена сообщить им о переговорах с Россией по Украине

Конгрессмены Джим Риш, республиканец от Айдахо, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям, и Майкл Маккол, республиканец от Техаса, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам, на этой неделе направили письмо президенту Джо Байдену с требованием к его администрации открыто взаимодействовать с конгрессом по поводу своей стратегии поддержки Украины и статуса официальных и неофициальных дискуссий с Россией о том, как положить конец конфликту.