В Тверской области сотрудниками полиции совместно с Общественным советом для ребят организована экскурсия во Ржевский краеведческий музей

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Ржевский» совместно с председателем Общественного совета Нонной Муратовой в рамках антинаркотического месячника и в целях патриотического воспитания молодого поколения была организована экскурсия во Ржевский краеведческий музей.