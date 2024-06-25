В Тверской области сотрудниками полиции совместно с Общественным советом для ребят организована экскурсия во Ржевский краеведческий музей

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Ржевский» совместно с председателем Общественного совета Нонной Муратовой в рамках антинаркотического месячника и в целях патриотического воспитания молодого поколения была организована экскурсия во Ржевский краеведческий музей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии