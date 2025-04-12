Части беспилотника повредили контактные сети ж/д путей на Кубани

Части беспилотника повредили контактные сети ж/д путей на КубаниНочью из-за падения фрагментов беспилотника в станице Васюринской Динского района оказались повреждены контактные сети железнодорожных путей.
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