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Тренер «Сибири» о 0:4 от «Амура»: «Игра спецбригад стала ключевой. В играх уровня плей-офф решает большинство и меньшинство»

Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение от «Амура» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Однозначно игра спецбригад стала сегодня ключевой.

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