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Закон и Порядок

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Руденко: договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана охватит сферу обороны

Руденко: договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана охватит сферу обороны

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко © Валерий Шарифулин/ ТАСС Замглавы МИД РФ не стал раскрывать подробности касательно содержания документа МОСКВА, 24 ноября.

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