Разработчик «Рувики» Медейко рассказал об отличиях портала от «Википедии»

Российская онлайн-энциклопедия «Рувики» отличается от «Википедии» структурой статей и наличием в них достоверной и нейтрально поданной информации, рассказал директор АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко.
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