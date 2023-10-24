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Израиль — Палестина: Кто моргнёт первым?

Израиль — Палестина: Кто моргнёт первым?

Нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке можно условно описать как игру «Кто моргнет первым». Израиль не хочет начинать операцию в секторе Газа, потому что на севере Израиля ливанское движение «Хезболла» может начать военные действия против государства Израиль на его территории, а значительные силы израильской армии в это время будут связаны боями на юге.

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