Израиль — Палестина: Кто моргнёт первым?

Нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке можно условно описать как игру «Кто моргнет первым». Израиль не хочет начинать операцию в секторе Газа, потому что на севере Израиля ливанское движение «Хезболла» может начать военные действия против государства Израиль на его территории, а значительные силы израильской армии в это время будут связаны боями на юге.
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