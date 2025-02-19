Зачем у радиоприемников сделан AM-диапазон, если на нём нет ничего кроме помех?

Когда мы включаем старый добрый аналоговый радиоприемник, то, помимо привычного FM-диапазона, который обеспечивает чистое звучание и используется для музыкальных и разговорных радиостанций, замечаем загадочный AM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии