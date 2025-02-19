Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Зачем у радиоприемников сделан AM-диапазон, если на нём нет ничего кроме помех?

Зачем у радиоприемников сделан AM-диапазон, если на нём нет ничего кроме помех?

Когда мы включаем старый добрый аналоговый радиоприемник, то, помимо привычного FM-диапазона, который обеспечивает чистое звучание и используется для музыкальных и разговорных радиостанций, замечаем загадочный AM.

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