Footmercato: Месси хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет вернуться в каталонскую «Барселону». Как сообщает издание Footmercato, 35-летний аргентинец испытывает сильное чувство ностальгии по каталонскому клубу и хочет вернуться в конце сезона-2022/23.