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Footmercato: Месси хочет вернуться в «Барселону»

Footmercato: Месси хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет вернуться в каталонскую «Барселону». Как сообщает издание Footmercato, 35-летний аргентинец испытывает сильное чувство ностальгии по каталонскому клубу и хочет вернуться в конце сезона-2022/23.

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