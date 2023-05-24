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Россиянам назвали три источника несжигаемого жира, от которых растет живот

Россиянам назвали три источника несжигаемого жира, от которых растет живот

При похудении необходимо тщательно следить за своим рационом. Кроме алкоголя и сахара, существуют еще три источника несжигаемого жира, которые заставляют расти живот, рассказала эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

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