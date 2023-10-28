Кому в руки автомат давать?

Юрий Селиванов Наше гражданство для этих мигрантов Цены не имеет, поэтому и отношение такое. Слишком легко им паспорт достаётся. Гнать их взашей из страны нашей.

Алексей Смирнов Автор прав, но на фронте они не помешают, процент попадания шальных пуль и осколков по нашим ребятам обязательно снизится.