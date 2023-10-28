Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта Дмитрий Родионов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Дмитриев Михаил Игнатов Двое уроженцев Таджикистана, получивших гражданство РФ и призванные в российскую армию, сбежали из военкомата в Москве.
Кому в руки автомат давать?
Комментарии
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Юрий Селиванов
Наше гражданство для этих мигрантов Цены не имеет, поэтому и отношение такое. Слишком легко им паспорт достаётся. Гнать их взашей из страны нашей.
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2 д.
Алексей Смирнов
Автор прав, но на фронте они не помешают, процент попадания шальных пуль и осколков по нашим ребятам обязательно снизится.
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2 д.
Silver Kont
Подкупившие продажных чинуш и получившие российские паспорта черножопые бесхвостые ишаки не являются гражданами России, а просто-напросто приобретатели бланков паспортов с заполненными графами... И это дело надо пресекать, чинуш сажать лет на десять с полной конфискацией имущества...
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2 д.
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