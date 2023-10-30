Врач Шалунц назвала курение и алкоголь главными привычками, ускоряющими климакс

Климакс — это физиологический период организма женщины, который проявляется постепенным снижением выработки половых гормонов, истощением овариального резерва, происходящий в связи с возрастными изменениями.
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