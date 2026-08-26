"Герофарм" может остаться без субсидий Минпромторга

Компания «Герофарм» может остаться без субсидий министерства промышленности и торговли России на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы из-за включения в реестр недобросовестных поставщиков.
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