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Газета.ру

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"Герофарм" может остаться без субсидий Минпромторга

"Герофарм" может остаться без субсидий Минпромторга

Компания «Герофарм» может остаться без субсидий министерства промышленности и торговли России на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы из-за включения в реестр недобросовестных поставщиков.

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