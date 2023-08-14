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    С Вами полностью согласна.. Это уже действительно не смешно!!!! Мне вот интересно как они будут отправлять помощь хох...Азербайджан нанос...

Вызов Украины мировым лидерам: закрыть въезд спортсменам из России

Комитет по вопросам молодежи и спорта Украины представил проект предложения Верховной раде. В нём предлагается направить лидерам крупнейших стран мира обращение с призывом запретить всем российским спортсменам въезжать на территории их стран.

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