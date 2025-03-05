Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Новости СВО: Украину разделят Путин и Трамп, отставка Зеленского и отключение Starlink

Новости СВО: Украину разделят Путин и Трамп, отставка Зеленского и отключение Starlink

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Комментарии
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Александр Бабин
США верить-это тоже самое как верить в чудеса.
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20 час.
Михаил Магда
Верить США  это не уважать себя .
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2 час.
Владимир Барышев
Никакой &quot;уркаины&quot;, не должно быть!
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1 час.
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