Деградация СССР при Брежневе

Михаил Суслов и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея 1 мая 1978 г. Деградация номенклатуры Деградация страны, запущенная Хрущёвым, продолжалась и при Брежневе (Упрощение брежневского СССР и первые признаки деградации).
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