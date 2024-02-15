Деградация СССР при Брежневе

Михаил Суслов и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея 1 мая 1978 г. Деградация номенклатуры Деградация страны, запущенная Хрущёвым, продолжалась и при Брежневе (Упрощение брежневского СССР и первые признаки деградации).