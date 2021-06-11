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Байден отменяет запрет на китайские приложения TikTok и WeChat

Администрация Байдена отозвала в среду указ Трампа о запрете TikTok и WeChat, но призвала к более широкому пересмотру ряда контролируемых иностранными компаниями приложений, которые могут представлять угрозу безопасности для американцев и их данных.

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