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Товарищеские матчи. «Динамо» проиграло «Яблонцу» и МТК, «Арсенал» уступил «Виктории Пльзень»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеские матчи Австрия Динамо Москва Россия – Яблонец Чехия – 0:2 (0:1) Динамо Москва Россия – МТК Венгрия – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – Кочиш (34), 0:2 – Ковачрети (80).

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