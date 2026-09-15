Почему каждая вспышка на Солнце уникальна: ученые не могут определить вероятность отрыва протуберанцев

Об этом рассказали в ГАИШ МГУ Каждая солнечная вспышка уникальна, поскольку пока что учёные не умеют заранее оценить, оторвутся ли от Солнца протуберанцы — плотные плазменные сгустки в короне, похожие на всплески.
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