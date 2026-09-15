iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Почему каждая вспышка на Солнце уникальна: ученые не могут определить вероятность отрыва протуберанцев

Почему каждая вспышка на Солнце уникальна: ученые не могут определить вероятность отрыва протуберанцев

Об этом рассказали в ГАИШ МГУ Каждая солнечная вспышка уникальна, поскольку пока что учёные не умеют заранее оценить, оторвутся ли от Солнца протуберанцы — плотные плазменные сгустки в короне, похожие на всплески.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым