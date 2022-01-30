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"Нищенка-подруга". Как Надежда Мандельштам жила в Пскове

"Нищенка-подруга". Как Надежда Мандельштам жила в Пскове

"В Пскове как в Пскове", – написала Надежда Мандельштам в одном из писем. В 2022 году исполняется 60 лет с ее переезда в Псков, куда она приехала преподавать английский язык и два учебных года проработала в Псковском педагогическом институте.

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