"Нищенка-подруга". Как Надежда Мандельштам жила в Пскове

"В Пскове как в Пскове", – написала Надежда Мандельштам в одном из писем. В 2022 году исполняется 60 лет с ее переезда в Псков, куда она приехала преподавать английский язык и два учебных года проработала в Псковском педагогическом институте.
"В Пскове как в Пскове", – написала Надежда Мандельштам в одном из писем. В 2022 году исполняется 60 лет с ее переезда в Псков, куда она приехала преподавать английский язык и два учебных года проработала в Псковском педагогическом институте.
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