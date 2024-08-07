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Август – время, когда на кустах томатов начинают наливаться и зреть плоды

Август – время, когда на кустах томатов начинают наливаться и зреть плоды

﻿﻿Август – это время, когда плоды на кустах томатов начинают набухать и созревать. На данный момент мы работаем с ранней весны, «сдувая пылинку» с рассады, тщательно подкармливая, обрабатывая и ухаживая за растениями.

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