Повторные гидравлические испытания проведут на нескольких улицах Караганды

Трубы будут проверять после проведенного ремонта, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.kz. 8 августа, повторные испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность проведут на магистральных тепловых сетях М4, М4а и М3.
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