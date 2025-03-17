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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Babcock Hoops: «Недостаток подвижности и предсказуемость в атаке у Владислава Голдина вызывают вопросы»

Сегодня Владислав Голдин получил приз Most Outstanding Player в турнире конференции Биг-10. Его Мичиган стал лучшей командой конференции.

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