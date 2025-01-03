Новости о подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области можно назвать таким же “бредом”, как и сообщения 2023 года о том, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и КрымТакое мнение в интервью изданию Украина.