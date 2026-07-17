Московские каникулы Александра Овечкина: от рекордов НХЛ до кружки пива с болельщиками

Пиво с фанатами, съёмки в сериале. Пиво с фанатами, съёмки в сериале. Возвращение домой после долгого сезона — это всегда особенное чувство, особенно когда за плечами остаются невероятные достижения и небольшой осадок от командных неудач.
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