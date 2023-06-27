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В Мордовии двое представителей коммерческих организаций обвиняются в серии мошенничеств и легализации на сумму более 72 млн рублей

В Мордовии двое представителей коммерческих организаций обвиняются в серии мошенничеств и легализации на сумму более 72 млн рублей

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Саранска, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.

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