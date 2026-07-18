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Один человек погиб при стрельбе в Ереване

Один человек погиб при стрельбе в Ереване

Один человек погиб в результате стрельбы на окраине Еревана, сообщает ArmLur.am. По данным издания, на место инцидента, где прозвучало более 30 выстрелов, прибыла также группа сапёров, поскольку была обнаружена невзорвавшаяся граната.

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