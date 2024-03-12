SHAMAN рассказал о своем участии в выборах президента РФ

В интервью «Известиям» автор и исполнитель SHAMAN объяснил, какова его роль в предвыборной кампании. Певец официально стал доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах.
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