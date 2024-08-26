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Регионы России

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Панде Катюше из Московского зоопарка на день рождения подарили бамбуковый самолетик

Панде Катюше из Московского зоопарка на день рождения подарили бамбуковый самолетик

Подарок на день рождения для медвежонка Катюши стал настоящим сюрпризом! В Московском зоопарке работники по уходу за животными приготовили особый подарок - бамбуковый самолетик, украшенный цветами из бамбуковой бумаги.

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