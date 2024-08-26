Панде Катюше из Московского зоопарка на день рождения подарили бамбуковый самолетик

Подарок на день рождения для медвежонка Катюши стал настоящим сюрпризом! В Московском зоопарке работники по уходу за животными приготовили особый подарок - бамбуковый самолетик, украшенный цветами из бамбуковой бумаги.
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