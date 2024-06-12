ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Устроила скандал, когда сказал... Хотела нажиться на доверчивом дураке, а не вышло?

Устроила скандал, когда сказал... Хотела нажиться на доверчивом дураке, а не вышло?

Встречался с женщиной, в какой-то момент зашел разговор о свадьбе, не был против, вот только никак не могли решить где жить.

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Комментарии
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Сергей Михайлов
Интересно вы  все с ньг на голову перевернули.... Получите зачет по научному коммунизму😂
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11 час.
Вера Федорова
Здесь всё шито белыми нитками☝️🤗
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10 час.
В
Воробей
Ничего лестного, к сожалению, сказать об этом мнении нет возможности. Это с какой лупой можно усмотреть попытку нажиться в случае совместной ипотеки, если в случае развода она делится? А вот добрачное имущество каждой стороны разделу при этом не подлежит. Вроде, простая концепция, а скольким она недоступна, к сожалению.
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1 час.

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