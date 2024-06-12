Устроила скандал, когда сказал... Хотела нажиться на доверчивом дураке, а не вышло?

В

Воробей

Ничего лестного, к сожалению, сказать об этом мнении нет возможности. Это с какой лупой можно усмотреть попытку нажиться в случае совместной ипотеки, если в случае развода она делится? А вот добрачное имущество каждой стороны разделу при этом не подлежит. Вроде, простая концепция, а скольким она недоступна, к сожалению.