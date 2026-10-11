В Австралии родился теленок с лишними конечностями, растущими из головы

© Pittsworth and District Vet Services Имке Таммен из Школы ветеринарных наук Сиднейского университета отметила, что сейчас нельзя однозначно сказать, почему теленок родился с дополнительными ногами на голове.
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