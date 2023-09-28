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Ученые установили, когда человечество вымрет

Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет. Ученые Бристольского университета провели исследование, в рамках которого выяснили, через какое время человечеству грозит полное вымирание, сообщает Nature Geoscience.

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