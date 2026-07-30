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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Нью-Джерси» о зависимости команды от Джека Хьюза: «Эдмонтон» тоже станет гораздо хуже без Макдэвида. Посмотрите, что случилось с «Флоридой» без Баркова»

Генеральный менеджер « Нью-Джерси » Санни Мехта поделился мнением о зависимости команды от Джека Хьюза .

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