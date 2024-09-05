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На Ямале пройдет онлайн-встреча для представителей креативного бизнеса

На Ямале пройдет онлайн-встреча для представителей креативного бизнеса

12 сентября в 18:00 директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов проведет онлайн-семинар, на котором расскажет про новый закон о креативных индустриях, внедрение регионального стандарта, возможности для сотрудничества и финансовую поддержку.

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