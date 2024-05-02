Диагностика Кармы на Пути духовного развития. В сефиротической традиции (наследие Атлантов), работа и диагностика Кармы описана в разделе, связанном с 16 Арканом Дерева Сефирот.
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Диагностика Кармы на Пути духовного развития. В сефиротической традиции (наследие Атлантов), работа и диагностика Кармы описана в разделе, связанном с 16 Арканом Дерева Сефирот.