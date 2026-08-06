БПЛА Quarterhorse начинает гиперзвуковой полет в будущее

Министерство обороны США продвинуло программу гиперзвуковых и сверхзвуковых воздушных испытаний (HyCAT) на следующий уровень после того, как беспилотный демонстрационный образец Hermeus Quarterhorse Mk 2.
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