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БПЛА Quarterhorse начинает гиперзвуковой полет в будущее

БПЛА Quarterhorse начинает гиперзвуковой полет в будущее

Министерство обороны США продвинуло программу гиперзвуковых и сверхзвуковых воздушных испытаний (HyCAT) на следующий уровень после того, как беспилотный демонстрационный образец Hermeus Quarterhorse Mk 2.

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