Новый фильм про Ивана Васильевича заставил поверить в российский кинематограф

Да, я знаю, все заранее воротили носы, корчили рожи, страшно сказать, плевались… И я вместе с ними думал: телевизионный ремейк легендарной комедии Гайдая под ником «Иван Васильевич меняет всё» — очередная поделка «Комеди Клаб», бессмысленная и беспощадная.