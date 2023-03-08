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«ПСЖ» дважды вылетел в 1/8 и один раз – в 1/2 после выхода в финал ЛЧ в 2020-м

«ПСЖ» третий раз подряд не смог вернуться в финал Лиги чемпионов. Команда Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:3 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

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