В Рассказовском округе в ДТП погибла 18-летняя девушка

В Рассказовском округе произошло смертельное ДТП. Авария случилась накануне вечером в селе Саюкино. 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" со стажем вождения один месяц "не вложился" в поворот, зацепил встречную обочину и четыре раза перевернулся, сообщает Телеграм-канал "Полоса безопасности Тамбов".
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