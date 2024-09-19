В Рассказовском округе в ДТП погибла 18-летняя девушка

В Рассказовском округе произошло смертельное ДТП. Авария случилась накануне вечером в селе Саюкино. 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" со стажем вождения один месяц "не вложился" в поворот, зацепил встречную обочину и четыре раза перевернулся, сообщает Телеграм-канал "Полоса безопасности Тамбов".