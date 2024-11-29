📹⚡️Су-34НВО ВКС РФ впервые за несколько лет нанес высокоточный удар (предпрложительно) планирующими ФАБ-500М-62 с комплектами УМПК по позициям протурецкой СНА в н.
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📹⚡️Су-34НВО ВКС РФ впервые за несколько лет нанес высокоточный удар (предпрложительно) планирующими ФАБ-500М-62 с комплектами УМПК по позициям протурецкой СНА в н.