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Русское оружие

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📹⚡️Су-34НВО ВКС РФ впервые за несколько лет нанес высокоточный удар

📹⚡️Су-34НВО ВКС РФ впервые за несколько лет нанес высокоточный удар (предпрложительно) планирующими ФАБ-500М-62 с комплектами УМПК по позициям протурецкой СНА в н.

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