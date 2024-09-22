5 возможных признаков деменции, о которых должен знать каждый

Если вовремя обратить внимание, то заболевание можно заметить на ранней его стадии. Деменция может начать развиваться уже в 40 лет, так что важно не пропустить симптомы, указывающие на потенциальное заболевание.
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