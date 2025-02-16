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Трамп распорядился оборудовать танцплощадку рядом с Белым домом

Трамп распорядился оборудовать танцплощадку рядом с Белым домом

REUTERS/Carlos Barria Трамп планирует обустроить рядом с Белым домом танцплощадку. Как пишует издание The New York TImes, президент США намерен преобразить Розовый сад, который находится рядом с Овальным кабинетом.

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