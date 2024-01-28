Водитель в Амурской области устроил смертельное ДТП и скрылся

Unsplash/Lucian Alexe В городе Свободном Амурской области водитель не справился с управлением и устроил смертельное ДТП, после чего скрылся с места аварии, сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 января.
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